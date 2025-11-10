Slovakya'da Yolcu Trenlerinin Çarpışması: En Az 18 Yaralı

Slovakya'da başkent Bratislava yakınlarında iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 18 kişinin yaralandığı açıklandı.

Slovakya'da başkent Bratislava ile kuzeydoğusunda bulunan Pezinok arasındaki banliyö hattında seyreden 2 yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın bilançosu netleşmeye başladı. Slovakya basınında yer alan haberlere göre; kazada en az 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların Bratislava Üniversite Hastanesi'ne (UNB) bağlı dört farklı sağlık kuruluşunda tedavi altında alındığı açıklandı. Kazanın nedeni kesin olarak bilinmezken, Slovakya Demiryolları (ZSSK) olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

2 yolcu treni çarpışmıştı

Bratislava ile Pezinok arasındaki banliyö hattında seyreden 2 yolcu treni çarpışmış, olayda yaralananların olduğu açıklanmıştı. 13 Ekim'de Slovakya'nın doğusundaki Jablonov nad Turnou yakınlarında meydana gelen bir diğer tren kazasında da 2'si ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralanmıştı. - BRATİSLAVA