Şizofreni Hastası Oğul Annesini Darp Etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yatalak annesini darp ederek komalık eden şizofreni hastası oğlu tutuklandı. Annenin beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yatalak annesini darp ederek komalık eden şizofreni hastası oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beyin kanaması devam annenin, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen olayda; 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti.

Yaşlı kadının darp edildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin oğlu M.G. (37) tarafından dövüldüğünü belirledi. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan. Başkalarına vereceğine bana para ver" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi. 7 sene tıp okuduktan sonra babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenilen M.G., polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen cani evlat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayati tehlikesi devam ediyor

PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan anne H.G.G., beyin kanamasının devam etmesi nedeniyle Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesine nakil etti. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen annenin tedavisine devam edildiği ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
