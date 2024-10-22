Şizofren olduğu belli! Ailesini uykuda katleden caniden akılalmaz sözler

Adana'da annesini, babasını ve anneannesini uyurken tabanca ile başından vuran şüpheli adliyeye sevk oldu. Annesini ve anneannesini öldüren şüpheli, "Ben yapmadım, benim annem babam. Bana iftira atılırsa, o iftira ispatlanacak. Gereken gerektiği zaman yapılacak" dedi.

AİLESİNİ UYKUDA KATLETTİ

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şizofren olan Serdar Aydın (26) ailesiyle bir süredir tartışma yaşıyordu. Gece saatlerinde Serdar Aydın annesi Mintiha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) uyudukları sırada tabanca ile başlarından vurdu.

POLİSİ ARAYIP HABER VERDİ

Serdar Aydın, ailesini infaz ettikten sonra polisi arayarak ailesinin evde vurulduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba İlyas Aydın'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Anne Aydın ve anneanne Köse'nin ise olay yerinde öldüğü belirlendi. Baba İlyas Aydın'ın durumu ağır ve hastanede tedavisi sürüyor.

"BEN ÖLDÜRMEDİM"

Emniyetteki sorgusunda Serdar Aydın," Gece 10'da yattım, 4 gibi silah seslerini duydum. Uyandığımda odaya gittim hepsi kanlar içinde yatıyordu. Ben öldürmedim, 112 arayıp yardım istedim" dediği öne sürüldü.

"GEREKEN GEREKTİĞİ ZAMAN YAPILACAK"

Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirilen Serdar Aydın," Ben yapmadım, benim annem babam. Bana iftira atılırsa, o iftira ispatlanacak. Gereken gerektiği zaman yapılacak" dedi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.