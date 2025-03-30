Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz'a Soruşturma

Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz'ın Halk TV'de yayınlanan programda sarf ettiği sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz hakkında, Halk TV'de yayınlanan bir program sırasında sarf ettiği sözlerinde "halkın bir kesimini ekonomik etkinlikte bulunmasını engellediği" iddiasıyla 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından resen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL