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Sivrihisar'da meydana gelen kazada, pancar yüklü kamyonun kasası yerinden koparak devrildi. Devrilen kasadaki tonlarca pancar yol kenarına saçılırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Sivrihisar ilçesinin Ballıhisar ile Ertuğrul mahalleleri arasındaki güzergahta seyir halinde olan pancar yüklü kamyonun kasası henüz bilinmeyen bir sebeple yerinden koptu. Kasasının devrilmesiyle kamyondaki tonlarca pancar yol kenarına döküldü. Şans eseri kimsenin burnunun dahi kanamadığı kazanın ardından bölgede inceleme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı