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Sivrihisar’da iş yerine yıldırım düştü 1 kişi yaralandı

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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir iş yerine yıldırım düşmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir iş yerine yıldırım düşmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıldırımın iş yerinin bulunduğu alana isabet etmesi sonucu 49 yaşındaki O.Ö. isimli erkek şahıs, vücudunun çeşitli bölgelerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.Ö., Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçi, burada yapılan müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine intikal eden jandarma ekiplerce gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, olayla ilgili işlemlere başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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