Haberler

Siverek ve Karaköprü'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Siverek ve Karaköprü'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ve Karaköprü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 400 gram skunk ve 690 adet Captagon ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ve Karaköprü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 400 gram skunk ve 690 adet Captagon ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Siverek ve Karaköprü ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 kilo 400 gram skunk ve 690 adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek

Rahat durmaya niyeti yok! Türkiye karşıtı ülkeye kalkan oldular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya KKTC’nin acısını paylaşırken Rum kesiminden skandal yorumlar! İngiliz vekil isyan etti

KKTC yasa boğuldu, onlar ölümlere sevindi! Tepkiler çığ gibi
Milli yıldızmız ABD'ye 16 valizle döndü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bu valizlerin sahibini tanımayan yok! Türkiye'den böyle ayrıldı
Arda Güler'in golüne Mourinho'dan olay tepki! Ülke onu konuşuyor

Bay ego iş başında? Ülke bu bakışını konuşuyor

Piyano konseri İstiklal Marşı ile başladı, salondaki herkes ayağa kalktı

Bu konserdeki alkışlar köy okullarında yankılanıyor
Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil

Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Gemi faciası iki çocuğunu aldı! Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı

Biçer kardeşlerin babası göz yaşları içinde anlattı: Kurtaramadım...
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi o sözlerini paylaşmayan kalmadı