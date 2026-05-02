Haberler

Siverek'te zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun kırsal Yuvar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tugay D. (27) idaresindeki 63 ES 821 plakalı otomobil Diyarbakır istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Muhammed Sait S. (28) yönetimindeki 06 NG 078 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bu kez aynı istikamette seyreden Hacı Selçuk T. (22) idaresindeki 35 BVM 720 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 35 BVM 720 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Eser Mirdağlı (31) ile Mehmet Emin Teker (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada araç sürücüsü Selçuk T. ile araçta yolcu olan İsmi G. (45) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı anlatım: Samsun'da ilk yarıda goller üst üste

Samsun'da goller peş peşe! Neler oluyor neler
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

Amedspor Süper Lig'e yükseldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özkan Yalım’ın şoförü itirafçı oldu: Özel’in aracının 170 bin Euro'luk VIP dönüşümü belediye kasasından ödendi

Özel’in aracına belediyeden VIP dönüşüm! Dudak uçuklatan fatura
İstanbul’da kan donduran olay: Kayınvalide gelinini öldürdü

Kayınvalide gelinine kurşun yağdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Türk siyasetinde Süleyman Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim

Türk siyasetinde Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim
Özkan Yalım’ın şoförü itirafçı oldu: Özel’in aracının 170 bin Euro'luk VIP dönüşümü belediye kasasından ödendi

Özel’in aracına belediyeden VIP dönüşüm! Dudak uçuklatan fatura
İstanbul’da yine bir 'Fahiş fiyat' skandalı: Haliç'te turiste 7 bin 100 TL berber faturası kesildi

Berberden turiste görülmemiş tuzak! Adisyon değil "servet" listesi
Trendyol 1. Lig’de play-off eşleşmeleri belli oldu

1. Lig’de play-off eşleşmeleri belli oldu