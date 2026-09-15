Siverek’te yolcu otobüsü alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücünün dikkati sayesinde alevler büyümeden yolcular tahliye edildi.

Olay, Siverek-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siverek'ten Diyarbakır istikametine seyir halinde olan 07 CCT 130 plakalı Star Batman yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek içerisindeki yolcuları tahliye etti. Yolcuların güvenli şekilde araçtan indirilmesinin ardından alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, sürücünün yangını erken fark ederek yolcuları tahliye etmesi faciayı önledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı