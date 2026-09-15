Haberler

Siverek’te yolcu otobüsü alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü

Siverek’te yolcu otobüsü alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücünün dikkati sayesinde alevler büyümeden yolcular tahliye edildi.

Olay, Siverek-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siverek'ten Diyarbakır istikametine seyir halinde olan 07 CCT 130 plakalı Star Batman yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek içerisindeki yolcuları tahliye etti. Yolcuların güvenli şekilde araçtan indirilmesinin ardından alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, sürücünün yangını erken fark ederek yolcuları tahliye etmesi faciayı önledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 11 ilde terör örgütlerine darbe! 4 farklı örgütten 39 gözaltı

Terör örgütlerine 11 ilde eş zamanlı baskın
Arda Güler bebeği kucağına aldı! İmza gününden sıcacık kare

Yine tek karesiyle binlerce beğeni aldı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Acı haber ailesine verildi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor

Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Elazığ’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

İşçileri taşıyan pikap otomobille çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'taki İETT faciasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı!

Akın Gürlek: Denetimli serbestlik yükümlüleri 2 bin 779 okulda bakım ve temizlik çalışması yaptı

Kamu yararına çalıştılar! 2 bin 779 okulu eğitime hazırladılar
Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı

Milyonların beklediği haber geldi!

Japonya'ya ait insansız hava aracı Doğu Denizi'nde kayboldu

Koca ülke keşif aracını denizde kaybetti