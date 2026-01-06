Karda devrilen minibüsteki yolcuları vatandaşlar kurtardı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolcu minibüsü devrildi. Kazada minibüste bulunan yolcular, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, Siverek-Karacadağ yolu üzerinde, Çavuşlu Kırsal Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 ATM 109 plakalı yolcu minibüsü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı.

Minibüste bulunan yaklaşık 10 yolcu, kazanın ardından araçta mahsur kaldı. Olayı gören yoldan geçen diğer sürücüler ve vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yolcuları minibüsten çıkararak güvenli alana taşıdı.

Kazada minibüste bulunan yolcuların hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı öğrenilirken, olayla ilgili herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi. - ŞANLIURFA