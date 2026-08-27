Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde satışa hazır 10 paket halinde toplam 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, satışa hazır 15 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Siverek ilçesinde çalışma gerçekleştirildi.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 10 ayrı paket halinde satışa hazır toplam 15 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.