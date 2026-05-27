Siverek'te takla atan otomobilde 2'si bebek 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobilde bulunan 2'si bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Siverek-Adıyaman karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 FTU 12 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü ve takla attı.

Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 1 yaşındaki M.B., yine 1 yaşındaki bir bebek ile S.B. (40), Z.D.B. (18) ve F.B. (35) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı