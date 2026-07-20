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İki kız kardeş düğün için geldikleri Şanlıurfa'da boğularak hayatını kaybetti

İki kız kardeş düğün için geldikleri Şanlıurfa'da boğularak hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri'ne giren 15 ve 12 yaşındaki iki kız kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren iki kız kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Siverek ilçesine bağlı Börüncek kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ç. (15) ve E.Ç. (12) isimli kız kardeşler, geçen hafta aileleriyle birlikte düğüne katılmak için İstanbul'dan Siverek ilçesine geldi. Düğünün ardından tatillerini sürdüren iki kardeş, Fırat Nehri'ne girerek serinlemek istedi. Bir süre suda yüzen iki kardeş, daha sonra gözden kayboldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan aramalar sonucunda iki kız kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan cesetler, yapılan incelemelerin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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