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Siverek'te Kangal cinsi köpeği iki kişi çaldı, o an kameraya yansıdı

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Siverek'te Kangal cinsi köpeği iki kişi çaldı, o an kameraya yansıdı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bir evin Kangal cinsi köpeği, kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Sahibi, güvenlik kameralarını inceleyerek iki kişinin köpeği çaldığını tespit edip polise şikayetçi oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evin Kangal cinsi köpeği, kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ. G.'ye ait Kangal cinsi köpek, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Köpeğinin kaybolduğunu fark eden sahibi, çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde iki kişinin köpeği çaldığını tespit eden G., polise giderek şikayetçi oldu.

Köpeğinin bir an önce bulunmasını isteyen sahibi, yetkililere ve vatandaşlara çağrıda bulunarak köpeğinin bulunması için yardım istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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