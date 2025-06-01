Siverek'te Gece Yarısı Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Siverek'te Gece Yarısı Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan G.Ö., hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan G.Ö., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, gece geç saatlerinde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, seyir halindeki bir araçtan bir iş yerine doğru silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan G.Ö. (32) ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen G.Ö. kurtarılamadı.

Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
İsrail yardım noktalarına ulaşmak isteyen sivilleri vurdu! 30 kişi hayatını kaybetti

Tek istekleri yardım noktasına ulaşmaktı! 30'unu birden katlettiler
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya Bakan Tekin'den yanıt

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya yanıt
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.