Siverek'te Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan fırtına, birçok evin çatısını uçururken, tarlalarda ciddi zararlar meydana getirdi. Mahalle sakinleri, hasar sonrası temizlik ve onarım çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Siverek'te fırtına: Çatılar uçtu, tarlalar zarar gördü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu.

Ortataşlı Mahallesi'nde aniden bastıran fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, mercimek ekili tarlalarda ciddi zarar meydana geldi. Rüzgarın şiddetiyle bir araç da hasar gördü.

Fırtına sonrası mahalle sakinleri zor anlar yaşarken, hasar gören alanlarda vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik ve onarım çalışmalarına başladı. Fırtınada ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
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