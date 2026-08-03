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Siverek'te Şantiye Şefi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Siverek'te Şantiye Şefi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa Siverek'te bir asfalt şantiyesinde şantiye şefi Mustafa Demirkan, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demirkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde asfalt şantiyesinde görev yapan şantiye şefi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Beyali Mahallesi yakınlarında bulunan asfalt şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiyede şef olarak görev yapan 55 yaşındaki Mustafa Demirkan, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirkan, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Demirkan hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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