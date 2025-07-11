Siverek'te Dorse Yangını: Gıda Yüklü Tır Kullanılamaz Hale Geldi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken dorsesinde yangın çıkan gıda yüklü tır, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Siverek-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü ismi öğrenilemeyen 63 RC 891 plakalı tır, seyir halindeyken dorse kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale etti. Ancak yangının büyümesiyle tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA