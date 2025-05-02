Siverek'te Dolu Yağışı Sonrası Hortum Oluştu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dolu yağışının ardından oluşan hortum, tarım arazilerine zarar verirken korku dolu anlar yaşattı. Dolu, ceviz büyüklüğünde etkili oldu.
Siverek'te dolu yağışı sonrası hortum çıktı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerinde zarar verdi. Yağışın ardından oluşan hortum korku dolu anlara neden oldu.
Siverek'in Bucak bölgesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine zarar verdi. Dolu yağışından sonra ise hortum çıktı. Kısa süreli etkili olan hortum korkulu anlara neden oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa