Siverek'te çalınan büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çalındığı belirlenen büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, 13 Mayıs 2026 tarihinde E.İ. isimli vatandaşa ait bir büyükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarı üzerine Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda hayvanın çalındığı tespit edilirken, ekipler olayın aydınlatılması için geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında 20 farklı noktadan toplam 40 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi ve saha çalışmaları yürütüldü.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunan büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

