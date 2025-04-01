Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Abdalağa Mahallesi'nde yürek yakan bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki M.K., ailesiyle yaşadığı apartmanın 3. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

ACI HABER GELDİ

Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Şanlıurfa'ya sevk edilen küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜ HERKESİ YASA BOĞDU

M.K'nin vefatı ailesini ve mahalle sakinlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.