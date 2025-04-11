Siverek-Diyarbakır Karayolunda Tır Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Siverek- Diyarbakır karayolunda tır kazası: 1 ölü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Diyarbakır karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sebze ve meyve yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından tırda sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.