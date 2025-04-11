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Siverek-Diyarbakır Karayolunda Tır Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen tır kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü kurtarıldı ancak olay yerinde hayatını kaybetti.

Siverek- Diyarbakır karayolunda tır kazası: 1 ölü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Diyarbakır karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sebze ve meyve yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından tırda sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
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