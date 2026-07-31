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Siverek-Çermik kara yolunda hayvan yüklü kamyonet devrildi

Siverek-Çermik kara yolunda hayvan yüklü kamyonet devrildi
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Siverek-Çermik kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ayakta tedavi edildi.

Kazanın etkisiyle kamyonette bulunan büyükbaş hayvanlar yola ve çevreye dağıldı. Hayvanlar, vatandaşların da yardımıyla güvenli alana alınırken, kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Devrilen kamyonetin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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