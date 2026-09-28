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Sivas Zara'da 11 iş yerinden yaklaşık 65 bin lira çalan 3 zanlı tutuklandı

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Sivas'ın Zara ilçesinde 3 saatte 11 iş yerine giren 3 hırsızlık şüphelisi, kasalardan yaklaşık 65 bin lira çaldıktan sonra Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Zara Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde 3 saatte 11 iş yerine giren 3 hırsızlık zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesinde geçtiğimiz gece girdikleri 11 iş yerinde kasalardaki yaklaşık 65 bin lirayı çalan 3 kişinin yakalanması için Zara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 22 bin 160 lira para, 1 bıçak, 1 muşta ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yaklaşık 0,15 gram madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Zara Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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