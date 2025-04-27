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Sivas'ta Yüksek Öğrenim Yurdunda Gıda Zehirlenmesi Olayı

Sivas'ta Yüksek Öğrenim Yurdunda Gıda Zehirlenmesi Olayı
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Sivas'taki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Sancaktar Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeği sonrası bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvuran 53 öğrenciden 48'i tedavi edilerek taburcu oldu. Valilik, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlattı.

Sivas'ta yüksek öğrenim yurdunda yaşanan gıda zehirlenmesi sonrası valilik adli ve idari soruşturma başlattı.

Sivas'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü Sancaktar Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeği tüketen öğrenciler, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ambulanslar ve taksiler ile hastanelerin acil servislerine giden 53 öğrenciye çeşitli tetkikler yapıldı. Gıda zehirlenmesi yaşayan 48 öğrenci, ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Sivas Valiliği, gıda zehirlenmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "27.04.2025 günü saat 00.30 sıralarında ilimiz merkez KYK yurtlarından olan ve kız öğrencilerimizin kaldığı Sancaktar Kız Yurdu'nda gıda zehirlenme vakası yaşamış olup; hastanelerimize baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle 48 KYK öğrencimiz müracaat etmiştir. Ayakta tedavileri yapılan tüm öğrencilerimiz hastanelerimizden taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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