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Şarkışla'da Direğe Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Şarkışla'da Direğe Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kontrol çıkan otomobilin direğe çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kontrol çıkan otomobilin direğe çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Ö.F.A. (18) idaresindeki 58 UN 279 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak levha direğine çarptı. Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan O.E. (21) ve Ş.E. (19) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kaza yapan araçtan çıkarılan yaralı Ş. E. (19) ambulansla Sivas'a, diğer yaralılar ise ilçe hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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