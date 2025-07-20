Sivas'ta Yolcu Otobüsü Kazası: 4 Ölü, 33 Yaralı

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Kazası: 4 Ölü, 33 Yaralı
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü dağ yamacına çarptı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır 33 kişi yaralandı. Sivas Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı.

Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsünün dağ yamacına çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 33 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırlarında yer alan Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkiinde meydana geldi. Ağrı'dan İzmir istikametine seyir halinde olan Has Ağrılı firmasına ait O.K. idaresindeki 34 CZH 636 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dağ yamacına çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 33 kişi yaralandı.

Sivas Valiliği açıklama yaptı

Sivas Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 17.50 sıralarında, ilimiz İmranlı ilçesi Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkiinde, Ağrı ilinden İzmir istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapmıştır. Kazanın ihbar edilmesinin ardından sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş; kurtarma ve ilk müdahale çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 43 vatandaşımızdan 4'ü hayatını kaybetmiş, 1 ağır olmak üzere 33 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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