Sivas'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Yurdun büyük bir kısmında etkili olan kar yağışından Sivas da etkilendi. Gürün ilçesinde yağan yoğun kar sonrası Kayseri- Malatya kara yolu büyük araç trafiğine kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod ile uyardığı illerden birisi olan Sivas'ta yoğun kar etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkili olan kar sonrası ulaşımda aksamalar yaşandı. İç Anadolu Bölgesi'ni Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli güzergahlardan birisi olan Kayseri-Malatya kara yolu, Gürün ilçesinde büyük araç trafiğe kapatıldı. Bin 800 metre rakıma sahip olan Mazıkıran Geçidi'nde kontrol noktası oluşturan trafik polisleri, büyük araç geçişine izin vermedi.

Öte yandan ilçede etkili olan karın tadını çocuklar çıkardı. Yağan karı ve tatili fırsat bilen çocuklar, doyasıya eğlendi. - SİVAS