Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı

Merakla beklenen görüşme Beştepe'de başladı! İşte ilk kareler
Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı

Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı
Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

Trump'ın geri adımı sonrası Avrupa Birliği'nden yeni karar

Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Kazalara Yol Açtı

Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Kazalara Yol Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta gece başlayan yoğun kar yağışı, Şarkışla ilçesinde bir tırın devrilmesine neden oldu. Kontrolden çıkan sebze yüklü tır kaygan yolda yoldan çıkarak devrildi, sürücü yaralandı ve sebzeler etrafa saçıldı.

Sivas'ta gece etkili olan yoğun kar yağışı kazalara neden oldu. Şarkışla ilçesinde kontrolden çıkan sebze yüklü tır devrildi.

Sivas'ta gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Beklenmedik Nisan karı trafikte de aksamalara ve kazalara neden oldu. Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçe geçişinde H.S. idaresindeki 60 HS 080 plakalı sebze yüklü tır, kaygan yolda kontrolü kaybederek yoldan çıkıp devrildi. Kazara sürücü yaralanırken sebzeler etrafa saçıldı. Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. - SİVAS

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.