Haberler

Sivas'ta yoğun kar nedeniyle 69 yerleşim yeriyle araç ulaşımı sağlanamıyor

Sivas'ta yoğun kar nedeniyle 69 yerleşim yeriyle araç ulaşımı sağlanamıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 69 yerleşim yerinin yolları kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 69 yerleşim yerinin yolları araç ulaşımına kapandı.

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırırken, Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 69 yerleşim yerine araç ulaşımı sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor. Karla mücadele ekiplerinin kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Öte yandan, kent genelinde 136 yerleşim yerine ise ulaşımın sağlandığı öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Kocasının öldürmeye kalktığı genç kadın ölümden böyle kaçmış

Genç kadının, ölümden kaçtığı anlar kamerada
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda tutuklu 3 sanık tahliye edildi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var