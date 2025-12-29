Haberler

Sivas'ta yoğun kar nedeniyle 69 yerleşim yerine araç ulaşımı sağlanamıyor

Sivas'ta yoğun kar nedeniyle 69 yerleşim yerine araç ulaşımı sağlanamıyor
Güncelleme:
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 33 yerleşim yerinin yolları araç ulaşımına kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların tekrar açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Sivas'ta da yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 33 yerleşim yerine araç ulaşımı sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor. Karla mücadele ekiplerinin kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Öte yandan, kent genelinde 212 yerleşim yerine ise ulaşımın sağlandığı öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
