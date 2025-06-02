Sivas'ta Yılmaz Çiftinin Cesetleri Bulundu

Sivas'ta Yılmaz Çiftinin Cesetleri Bulundu
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde kaybolan Yılmaz çiftinin cesetleri, devrilen traktörün altında bulundu. Jandarma, çocukların ihbarı üzerine yapılan arama çalışmalarında çiftin cesetlerine ulaştı.

Dünden beri ikisinden de haber alınamıyordu, cesetleri bulundu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dünden buyana haber alınamayan Yılmaz çiftinin cesetleri bulundu

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde dünden beri haber alınamayan Yılmaz çiftinin cesetleri bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Suşehri ilçesi Erence köyünde yaşandı. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde odun toplamak için evlerinden ayrılan Sefer Yılmaz ve eşi Nebile Yılmaz'danhaber alınamadı. Çocuklarının arama çalışmaları sonuç vermeyince jandarmadan yardım istendi. Yapılan arama çalışmalarında çift köy kırsalında ölü olarak bulundu. Çiftin cesetleri devrilen traktörün altından çıktı. Yılmaz çiftinin odun topladıktan sonra köye dönerken kaza geçirdikleri düşünülüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NEVZAT YÜCEL - 3.Sayfa
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