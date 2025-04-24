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Sivas'ta Yasadışı Göçmen Operasyonu: 5 Afgan Yakalandı

Sivas'ta Yasadışı Göçmen Operasyonu: 5 Afgan Yakalandı
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Sivas'ta yapılan operasyonda yurda yasadışı yollarla giren 5 Afganistan uyruklu şahıs yakalanırken, naklini sağlayan bir kişi tutuklandı. Emniyet yetkilileri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Yurda yasadışı yollarla giren 5 Afganistan uyruklu şahıs Sivas'ta yakalandı. Şahısların naklini sağlayan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda çalışma düzenledi. Sivas-Erzincan Karayolu Uygulama Noktasında durdurulan 1 araçta, yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan Uyruklu 5 yabancı şahıs geri gönderme merkezine sevk edildi. Yabancı şahısların menfaat karşılığı ülke içerisinde naklini sağlayan araç sürücüsü ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, ülkemizdeki göçmen kaçakçılığı faaliyetinin engellenmesi adına yürütmekte olduğumuz çalışmalar aralıksız olarak sürdürülecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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