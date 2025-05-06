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Sivas'ta Yalnız Yaşayan Adamın Cesedi Bulundu

Sivas'ta Yalnız Yaşayan Adamın Cesedi Bulundu
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Sivas'ta evinden yayılan kötü kokular üzerine ihbarda bulunan komşular, 70 yaşındaki Mustafa Metin Kuruçay'ın cansız bedenine ulaştı. 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Kuruçay'ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Evinden yayılan kötü kokular üzerine komşuları ihbarda bulundu, eve giren ekipler 5 gün önce öldüğü düşünülen Mustafa Metin Kuruçay'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ta Demircilerardı Mahallesinde yaşandı. Komşuları, yalnız yaşayan Mustafa Metin Kuruçay'ın (70) evinden yayılan kötü koku üzerine ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri içeriye girdiklerinde Kuruçay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Kuruçay'ın üç çocuğu olduğu, çocuklarının Sivas dışında yaşadığı öğrenildi. Ayrıca eşinden boşandığı için yalnız yaşadığı ileri sürüldü. Kuruçay'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin ve tarihinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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