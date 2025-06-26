Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Gözaltına Alındı

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, araç içerisinde 1 kilo 360 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3'ü kadın olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta 1 kilo 360 gram uyuşturucu madde taşıyan 8 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, narkotik operasyonu gerçekleştirdi. Alınan istihbarat doğrultusunda harekete geçen ekipler, araç içerisinde gizlenmiş 1 kilo 360 gram uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Araçta bulunan 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü

İstismara uğrayıp hamile kalınca eski nişanlısı tarafından katledildi
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı için vahim suçlama
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Haluk Levent'e sahnede para atılınca olanlar oldu: Gelecek yıl Ulus pavyonundayım

Haluk Levent'e sahnede para atılınca olanlar oldu
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Düzenleme Meclis'ten geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.