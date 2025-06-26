Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Gözaltına Alındı
Sivas'ta gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, araç içerisinde 1 kilo 360 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3'ü kadın olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Sivas'ta 1 kilo 360 gram uyuşturucu madde taşıyan 8 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, narkotik operasyonu gerçekleştirdi. Alınan istihbarat doğrultusunda harekete geçen ekipler, araç içerisinde gizlenmiş 1 kilo 360 gram uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Araçta bulunan 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa