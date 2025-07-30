Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 500 Gram Esrar ve Kenevir Bitkileri Ele Geçirildi
Sivas'ın Zara ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 500 gram esrar ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan köklerin yanı sıra ruhsatsız silahlar da ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.
Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 gram esrar, onlarca kök uyuşturucu madde üretiminde kullanılan bitki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adli makamlarca tutuklandı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığınca Zara ilçesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ile Yasadışı Kenevir Ekimine" yönelik yapılan çalışmalar sonucu bir evde arama yapıldı. Ekiplerce belirlenen 4 şüphelinin evinde yapılan aramalarda 500 gram esrar, 50 kök skunk bitkisi, 50 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 10 fişek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - SİVAS