Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 500 Gram Esrar ve Kenevir Bitkileri Ele Geçirildi

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 gram esrar, onlarca kök uyuşturucu madde üretiminde kullanılan bitki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adli makamlarca tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığınca Zara ilçesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ile Yasadışı Kenevir Ekimine" yönelik yapılan çalışmalar sonucu bir evde arama yapıldı. Ekiplerce belirlenen 4 şüphelinin evinde yapılan aramalarda 500 gram esrar, 50 kök skunk bitkisi, 50 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 10 fişek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - SİVAS