Haberler

Sivas'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Sivas'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gemerek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı, 10 ayrı adreste eş zamanlı arama yapıldı ve önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Sivas'ın Gemerek ilçesinde 9, Kayseri'de ise 1 olmak üzere toplam 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 15 gram metamfetamin, 10 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 9 gram esrar, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 adet plakasız çalıntı motosiklet ele geçirildi. Olayla ilgili olarak "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların artan bir kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek

Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar

Alçak saldırı sonrası milyonlar bu görüntüyü paylaşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak

O şehrimize yapay yağmur yağdırılacak