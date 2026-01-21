Sivas'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Sivas'ın Gemerek ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Sivas'ın Gemerek ilçesinde 9, Kayseri'de ise 1 olmak üzere toplam 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 15 gram metamfetamin, 10 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 9 gram esrar, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 adet plakasız çalıntı motosiklet ele geçirildi. Olayla ilgili olarak "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların artan bir kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - SİVAS