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Saksıda yetiştirilen uyuşturucu fide aşamasında ele geçirildi

Saksıda yetiştirilen uyuşturucu fide aşamasında ele geçirildi
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Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı, 565 gram kubar esrar, skunk bitkisi, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. 18 Haziran 2026 tarihinde Sivas il merkezinde yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda 565 gram kubar esrar, 14 kök çiçek saksılarına ekilmiş fide aşamasında skunk bitkisi, 7 gram skunk tohumu, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 33 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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