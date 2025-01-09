Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Milyon TL Değerinde Narkotik Maddeler Ele Geçirildi

Sivas il Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önleme çalışmaları çerçevesinde piyasa değeri 4 milyon 537 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirdi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şarkışla Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla çalışma başlattı. 2 şahıs üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 128,34 gram metamfetamin ve 9 parça halinde yaklaşık 57 bin 600 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 537 bin TL olan narkotik maddeler ekiplerce imha edildi. Olaya ilişkin yakalanan 2 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. Şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Sivas İl Emniyet Müdürlüğü olarak; narkotik madde ticareti, sevki veya kullanım suçunu gerçekleştiren şahıslara yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS