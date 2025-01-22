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Üniversite öğrencisinin KYK yurdunda şüpheli ölümü

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrenim gören Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Eren Öztürk, kaldığı KYK yurdunun banyosunda hareketsiz halde bulundu. Öztürk'ün şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta üniversite öğrencisi kaldığı KYK yurdundaki banyoda ölü bulundu. Acı olay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisindeki İzzettin Keykavus KYK Erkek Öğrenci Yurdunda yaşandı.

Sivas'ta Üniversite Öğrencisi KYK Yurdunda Ölü Bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Eren Öztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112'ye bildirdi. Yurda giden polis ekipleri, yetkililerle girdikleri odada Öztürk'ü banyoda hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede Eren Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna kaldırıldı.

Üniversite öğrencisinin KYK yurdunda şüpheli ölümü

Eren Öztürk'ün akşam yemeğinin ardından odasına çıktığı, bir daha görülmediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Üniversite öğrencisinin KYK yurdunda şüpheli ölümü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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