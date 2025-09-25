Haberler

Sivas'ta Uçuruma Yuvarlanan Araçta 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde, 250 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan bir otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi. Cesetlerin bulunması için yapılan zorlu çalışmalar sonucunda 6 saat sonra kurtarıldı.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazadan 6 saat sonra bulunan cesetler, saatler süren zorlu bir çalışmayla çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Doğanşar ilçesi Karkın köyü Karacakaya mezrası yakınlarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobilin yaklaşık 250 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine varan ekipler yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlanan aracın içerisinde 2 cesetle karşılaştı. Çevrede yapılan aramada takla atan araçtan fırlayan iki cesede daha ulaşıldı. AFAD ekipleri uçurumdaki cesetlerin çıkartılması için çalışma başlattı. Halatlar yardımıyla cesetlerin yanına inmeyi başaran ekipler saatlerce süren zorlu bir çalışmanın neticesinde cesetleri uçurumdan yola çıkartmayı başardı.

6 saat sonra bulundular

Edinilen bilgiye göre olay saat 14.00 sularında yaşandı. Mehmet İncir (70) 07 SAL 33 plakalı aracıyla öğle Doğanşar Devlet Hastanesi'nden ayrılıp Karacakaya mezrasına hareket etti. Saat 14.00 gibi evlerine varması gereken İncir ve araçta bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Arslan evlerine varmadı. Yakınları bunun üzerine onları aramaya başladı. Güzergahta yapılan aramada saat 19.50 sıralarında aracın uçurumdan yuvarlandığı anlaşılarak yardım istendi. Kazada yaklaşık 6 saat sonra fark edilmiş oldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Endonezya Cumhurbaşkanı'nın BM'deki İsrail çıkışı tepki çekti

240 milyon Müslüman'ı temsil eden liderin İsrail hassasiyetine bakın
