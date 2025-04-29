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Sivas'ta Uçuruma Düşen Tırın Sürücüsü Hafif Yaralı Kurtuldu

Sivas'ta Uçuruma Düşen Tırın Sürücüsü Hafif Yaralı Kurtuldu
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Sivas'ın Gürün ilçesinde virajda kontrolden çıkarak 70 metrelik uçuruma düşen tırın sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta metrelerce yükseklikten uçuruma düşen tırın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Suçatı mevkiinde meydana geldi. Malatya'dan Kayseri yönünde giden E.U. idaresindeki 66 ACG 671 plakalı Mercedes marka tır, virajda kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek yaklaşık 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı şans eseri hafif yaralı atlayan sürücü Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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