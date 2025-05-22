Sivas'ta Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Sivas'ta meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Sütlüce köyünde meydana geldi. A.D. idaresindeki 28 DE 506 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücünün eşi Yeter Demirkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan P. D. ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne, ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan P.D., daha sonrasında ise Sivas'a sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS