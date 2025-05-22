Sivas'ta Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Sivas'ta Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Devrilen traktörün sürücüsü A.D.'nin eşi Yeter Demirkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Sütlüce köyünde meydana geldi. A.D. idaresindeki 28 DE 506 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücünün eşi Yeter Demirkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan P. D. ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne, ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan P.D., daha sonrasında ise Sivas'a sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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