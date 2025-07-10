Sivas'ta Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Sivas'ta Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı
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Sivas-Malatya karayolunda, bir aracın önünde seyreden araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında aynı istikamette gitmekte olan araca arkadan çarpan araç kazaya neden oldu, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas- Malatya karayolu Sivas Merkez ilçe sınırları içerisindeki Taşlıdere mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, M.Ö., sevk ve idaresindeki 34 HPS 209 Skoda marka araç, Malatya istikametine seyir halindeyken kavşağa girmek istedi. Önünde seyretmekte olan E.K., sevk ve idaresindeki 34 MKM 546 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta savruldu. Araçlarda bulunan sürücüler ve Y.C., K.Y.Ö., ile A.Ö. isimli çocuk yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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