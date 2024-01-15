Sivas'ta trafik kazası: Otomobil şarampole uçtu, sürücü yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza İmranlı ilçesi Koyunkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 23 ADD 834 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve İmranlı Arama Kurtarma Ekibi (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS