Sivas'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Yazıköy mevkisinde meydana geldi. 07 AYR 988 plakalı otomobil, seyir halindeki 96 AAN 664 yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

benden selam olsun sivas tırına, çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır, tırlar icat oldu yollar bozuldu, bu tırlar garajda paslanmalıdır

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