Haberler

Sivas'ta Kaza: 5'i Çocuk 11 Yaralı

Sivas'ta Kaza: 5'i Çocuk 11 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas’ta otomobil ve minibüsün karıştığı kazada 5’i çocuk 11 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ve minibüsün karıştığı kazada 5'i çocuk 11 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 5'i çocuk 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas -Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi Kızıldağ geçişinde meydana geldi. 38 BZ 042 plakalı minibüs ile 35 DC 5752 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5'i çocuk toplam 11 kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Soruşturma derinleşiyor! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Soruşturma büyüyor! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Necati Ateş 'Net bilgidir' diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı

"Net bilgidir" diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı
KKTC'de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30'a çıktı

Anne babalar şokta! KKTC'deki bebek skandalı büyüyor, sayı katlandı
Türk beyaz eşya devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi

Türk devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi
Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü

Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı
2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda

2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber