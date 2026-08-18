Sivas'ta Kaza: 5'i Çocuk 11 Yaralı

Sivas'ta otomobil ve minibüsün karıştığı kazada 5'i çocuk 11 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 5'i çocuk 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas -Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi Kızıldağ geçişinde meydana geldi. 38 BZ 042 plakalı minibüs ile 35 DC 5752 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5'i çocuk toplam 11 kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı