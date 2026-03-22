Bayram tatili dönüşü trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde meydana geldi. Sivas istikametin seyir halinde olan H.A.D. idaresindeki 60 ACF 461 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle ıslanan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Tokat istikametine seyir halindeki E.B. idaresindeki 06 AB 2661 plakalı Honda marka cip, duramayarak diğer otomobile çarptı. H.Ç. idaresindeki 60 AGP 571 plakalı otomobil de cipe çarparak tarlaya uçtu. Kazada cipte bulunan sürücü E.B.'nin (41) yanı sıra B.B. (35), Y.S.B. (10), ve Z.S.B. (2) yaralandı. Kontrolden çıkan 60 ACF 461 plakalı otomobil sürücüsü H.A.D. (34) ile Mustafa Caner Akçay (31) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Mustafa Caner Akçay (31) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı