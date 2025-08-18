Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Otomobilin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpması sonucu kaza gerçekleşti.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yenişehir Mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. İhsan Tuna idaresindeki 60 AD 490 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Savrularak devrilen otomobil, metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü İhsan Tuna hayatını kaybetti, yolcu M.E. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi

Şehir saatlerdir yanıyor! Tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı yeni teklife Benfica'dan dakikalar içinde cevap

Fenerbahçe'nin yeni teklifine Benfica'dan dakikalar içinde cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.