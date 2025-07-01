Sivas'ta Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Sivas'ta Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar ve yaralılar hakkında detaylı inceleme başlatıldı.

Sivas'ta tır ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Suçayı köyü mevkiinde meydana geldi. Y.K. idaresindeki 64 FM 404 plakalı tır ile S.S. idaresindeki 44 AAK 325 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile H.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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